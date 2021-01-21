Роскомнадзор поддерживает уголовное наказание за треш-стримы

Роскомнадзор поддерживает введение уголовной ответственности для организаторов треш-стримов, заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин на заседании в Совете Федерации.

«Чтобы всё, что мы сейчас обсуждали, полетело, мне кажется, надо начинать с того, чтобы установить ответственность вплоть до уголовной лицам, которые организуют или формируют такой контент — треш-стрим», — приводит его слова ТАСС.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков предложил ввести для организаторов треш-стримов уголовное наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Обсуждение вопроса началось в парламенте в декабре после случая с блогером Reeflay, во время стрима которого умерла девушка.