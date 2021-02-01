Володин поддержал идею ввести ответственность за треш-стримы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил в поддержку борьбы с треш-стримами в интернете.

«Совершенно очевидно, мы должны реагировать на это. Как только такая инициатива будет внесена, мы её рассмотрим», — приводит его слова ТАСС.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков предложил ввести для организаторов треш-стримов уголовное наказание вплоть до шести лет лишения свободы. Роскомнадзор поддержал инициативу.

Обсуждение вопроса началось в парламенте в декабре после случая с блогером Reeflay, во время стрима которого умерла девушка.