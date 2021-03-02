Отряд Балтфлота проведёт суда в Аденском заливе для защиты от пиратов
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«Под охраной отряда боевых кораблей Балтийского флота два торговых судна под флагами иностранных государств будут проведены через Аденский залив в Аравийское море. На борту кораблей отряда находятся подразделения морской пехоты, которые подготовлены с учётом опыта действий по борьбе с пиратами», — цитирует пресс-службу флота РИА Новости.
В середине февраля «Янтарный край» передавал, что отряд боевых кораблей Балтфлота завершил совместные учения с ВМС Ирана в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана.
Отряд кораблей Балтфлота вышел в море из пункта постоянного базирования в Балтийске для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.