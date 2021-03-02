Отряд Балтфлота проведёт суда в Аденском заливе для защиты от пиратов

Короткая ссылка
Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий» и танкера «Кола» сопроводит два торговых иностранных судна для защиты их от возможного нападения пиратов.
Отряд Балтфлота проведёт суда в Аденском заливе для защиты от пиратов
  • © РИА Новости / Игорь Зарембо

«Под охраной отряда боевых кораблей Балтийского флота два торговых судна под флагами иностранных государств будут проведены через Аденский залив в Аравийское море. На борту кораблей отряда находятся подразделения морской пехоты, которые подготовлены с учётом опыта действий по борьбе с пиратами», — цитирует пресс-службу флота РИА Новости.

В середине февраля «Янтарный край» передавал, что отряд боевых кораблей Балтфлота завершил совместные учения с ВМС Ирана в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана.

Отряд кораблей Балтфлота вышел в море из пункта постоянного базирования в Балтийске для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить