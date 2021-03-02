Отряд Балтфлота проведёт суда в Аденском заливе для защиты от пиратов

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий» и танкера «Кола» сопроводит два торговых иностранных судна для защиты их от возможного нападения пиратов.

«Под охраной отряда боевых кораблей Балтийского флота два торговых судна под флагами иностранных государств будут проведены через Аденский залив в Аравийское море. На борту кораблей отряда находятся подразделения морской пехоты, которые подготовлены с учётом опыта действий по борьбе с пиратами», — цитирует пресс-службу флота РИА Новости.

В середине февраля «Янтарный край» передавал, что отряд боевых кораблей Балтфлота завершил совместные учения с ВМС Ирана в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана.

Отряд кораблей Балтфлота вышел в море из пункта постоянного базирования в Балтийске для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.