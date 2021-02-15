Корабли Балтфлота участвуют в военно-морском учении с ВМС Ирана

Отряд кораблей Балтийского флота начал двусторонние военно-морские учения с ВМС Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа по Балтийскому флоту.

«Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий» и танкера «Кола» принимает участие в двустороннем российско-иранском военно-морском учении. На переходе морем в район проведения учения корвет «Стойкий» отработал все виды обороны корабля — экипажем проведены внутрикорабельные учения по отработке боевыми расчётами противокорабельной, противовоздушной и противолодочной обороны», — заявили там.

Также российские и иранские военные моряки провели артиллерийские стрельбы по надводным мишеням, а в ночное время между российскими и иранскими кораблями будут проведены тренировки по обмену световыми сигналами и по противодиверсионной обороне кораблей на незащищённом рейде.

«16 февраля 2021 года в ходе морских манёвров российские и иранские военные моряки отработают эпизоды по совместному маневрированию, освобождению захваченного пиратами торгового судна, а также по тушению условного пожара на судне, терпящем бедствие», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что артиллеристы армейского корпуса Черноморского флота провели учебно-боевые стрельбы на крымском межвидовом полигоне Опук.