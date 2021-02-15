Артиллеристы ЧФ провели учения в Крыму

Артиллеристы армейского корпуса Черноморского флота провели учебно-боевые стрельбы на крымском межвидовом полигоне Опук.

Как сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные отдела информационного обеспечения ЧФ, стрельбы прошли в рамках лагерного сбора военнослужащих из состава подразделений ракетных войск и артиллерии.

«На первом этапе артиллеристы провели тренировки по приведению артиллерийских установок к бою и подготовке к стрельбе. Далее расчёты гаубичной артиллерии и боевых машин систем залпового огня выполнили стрельбы по неподвижным и движущимся целям, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника», — говорится в сообщении.

В сборе задействовано более 50 единиц военной и специальной техники.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лётчики Центрального военного округа провели учения в Курганской области. Они отработали нанесение ударов парами и в звене по замаскированным объектам условного противника.