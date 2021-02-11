Лётчики ЦВО провели учения в Курганской области

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Лётчики Центрального военного округа провели учения в Курганской области. Они отработали нанесение ударов парами и в звене по замаскированным объектам условного противника.
Лётчики ЦВО провели учения в Курганской области
  • © sukhoi.org

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на ЦВО.

В занятиях были задействованы 70 единиц аэродромной техники, 12 самолётов и более 500 специалистов служб наземного обеспечения полётов.

«Полёты с применением авиационных средств поражения проходят в рамках отборочного этапа конкурса международных армейских игр «АрМИ-2021» среди лётного состава авиадивизии ЦВО», — отмечается в сообщении.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Южном военном округе начались учения частей и подразделений ракетных войск и артиллерии.

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