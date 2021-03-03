В ОП предложили сократить сотрудникам старше 60 лет рабочее время летом

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Дмитрий Рункевич
Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил на летний период сокращать продолжительность рабочего дня для лиц старше 60 лет. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В ОП предложили сократить сотрудникам старше 60 лет рабочее время летом
  • © РИА Новости / Максим Блинов

В своём обращении он отметил, что трудовая деятельность в жаркие летние месяцы является более энергозатратной как с физической, так и с психологической точки зрения.

Она может стать причиной повышенной усталости, стресса, теплового удара и более серьёзных проблем со здоровьем, пояснил Хамзаев.

В особенности данная проблема актуальна для пожилых сотрудников, многие из которых уже имеют хронические заболевания и нуждаются в дополнительном отдыхе.

«В целях заботы о здоровье граждан как одной из ключевых задач государства прошу вас оценить целесообразность сокращения рабочих дней на один час в летний период для работников старше 60 лет без изменения размера заработной платы», — говорится в тексте обращения. 

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что регионам необходимо более адресно и внимательно работать с организацией вакцинации от коронавируса людей старше 60 лет, которые остаются в группе риска.

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