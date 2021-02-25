Мурашко призвал активнее работать с организацией вакцинации пожилых

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Регионам необходимо более адресно и внимательно работать с организацией вакцинации от коронавируса людей старше 60 лет, которые остаются в группе риска, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Мурашко призвал активнее работать с организацией вакцинации пожилых
  • РИА Новости

«Наиболее уязвимой группой населения продолжают оставаться граждане старше 60 лет — именно им важно в первую очередь защитить своё здоровье, пройдя вакцинацию. В то же время в ряде регионов доля лиц старше 60 лет среди прошедших вакцинацию всё ещё очень низка», — цитирует его заявление на селекторном совещании с регионами РИА Новости.

Мурашко назвал данную ситуацию сигналом для региональных властей для более внимательной и адресной работы с этой категорией населения.

Он также напомнил, что лица старше 60 лет требуют особого внимания и приоритетной госпитализации в случае заболевания коронавирусом.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России доля вакцинированных от коронавирусной инфекции лиц старше 60 лет составляет 45%, что недостаточно.

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