«ЭпиВакКорона» станет доступна для лиц старше 60 лет до конца февраля

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» станет доступна для лиц старше 60 лет до конца февраля, сообщил директор учреждения Ринат Максютов.

Он рассказал, что по итогам завершившихся клинических испытаний вакцины среди 150 добровольцев старше 60 лет иммунитет к коронавирусу сформировался у 94% из них.

«Я уверен, что уже до конца февраля добровольцам и жителям России старше 60 лет вакцина будет доступна в рамках гражданского оборота», — отметил Максютов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, это будет возможно после того, как в инструкцию к препарату будут внесены соответствующие изменения.

При этом решение о проведении клинических исследований вакцины на детях пока не принято.

Максютов также сообщил, что «ЭпиВакКорона» подтвердила эффективность против британского штамма коронавируса.

4 февраля «Вектор» завершил клинические исследования вакцины среди пожилых.

В «Векторе» рассчитывают, что иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» будет сохраняться в течение года.