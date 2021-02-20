«ЭпиВакКорона» станет доступна для лиц старше 60 лет до конца февраля

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Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» станет доступна для лиц старше 60 лет до конца февраля, сообщил директор учреждения Ринат Максютов.
«ЭпиВакКорона» станет доступна для лиц старше 60 лет до конца февраля
  • РИА Новости

Он рассказал, что по итогам завершившихся клинических испытаний вакцины среди 150 добровольцев старше 60 лет иммунитет к коронавирусу сформировался у 94% из них.

«Я уверен, что уже до конца февраля добровольцам и жителям России старше 60 лет вакцина будет доступна в рамках гражданского оборота», — отметил Максютов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, это будет возможно после того, как в инструкцию к препарату будут внесены соответствующие изменения.

При этом решение о проведении клинических исследований вакцины на детях пока не принято.

Максютов также сообщил, что «ЭпиВакКорона» подтвердила эффективность против британского штамма коронавируса.

4 февраля «Вектор» завершил клинические исследования вакцины среди пожилых.

В «Векторе» рассчитывают, что иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» будет сохраняться в течение года. 

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