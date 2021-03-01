Роструд напомнил о трёх коротких рабочих неделях весной

Три сокращённые рабочие недели ожидают россиян весной, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

В частности, Международный женский день, 8 Марта, сократит трудовую неделю до четырёх дней. Кроме того, первые две майские недели также будут четырёхдневными: рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Ранее в ведомстве напомнили, что в общей сложности в 2021 году насчитывается 30 праздничных дней.

В феврале RT писал, что член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил учредить 7 апреля День здорового образа жизни.

Как показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, более половины россиян хотели бы больше государственных праздников.