Роструд напомнил о трёх коротких рабочих неделях весной
- РИА Новости
В частности, Международный женский день, 8 Марта, сократит трудовую неделю до четырёх дней. Кроме того, первые две майские недели также будут четырёхдневными: рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.
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