Опрос: более половины россиян хотели бы больше государственных праздников

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Александра Самсоненко
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, хотят ли россияне, чтобы стало больше оплачиваемых выходных дней. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.
Опрос: более половины россиян хотели бы больше государственных праздников
  • globallookpress.com

Более половины россиян (54%) хотели бы, чтобы в России стало больше государственных праздников и оплачиваемых выходных дней. Против высказались 29% респондентов.

Среди женщин сторонников новых государственных праздников больше, чем среди мужчин, — 57% и 51% соответственно.

При этом чем старше россияне, тем реже они поддерживают увеличение числа нерабочих дней: 62% среди граждан до 34 лет и 44% среди тех, кому больше 45 лет.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил учредить 7 апреля День здорового образа жизни. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

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