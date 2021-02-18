В России предложили ввести новый праздничный день

Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил учредить 7 апреля День здорового образа жизни. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В своём обращении общественный деятель отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о задаче формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) у граждан — идеи, которая необходима не только для личного развития каждого человека в отдельности, но и народа в целом.

По сути, как отметил Хамзаев, сегодня мы можем говорить о том, что ЗОЖ стал одним из основных составных элементов национальной идеи в современной России.

«В связи с этим и в целях дальнейшей популяризации ЗОЖ прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом», — говорится в тексте обращения.

В конце января Госдума приняла в первом чтении законопроект о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги.