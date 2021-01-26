Госдума одобрила проект о вычете по НДФЛ при тратах на спорт
- РИА Новости
В случае окончательного принятия закона такой вычет будет предоставляться с января 2022 года на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включённых в соответствующий список.
Его сформирует Минспорта на основании данных, которые предоставят регионы.
Отмечается, что вычет будет предоставляться в размере фактически произведённых расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала в беседе с Inforeactor идею ввести вычет по НДФЛ для граждан, занимающихся физкультурой и спортом.