Госдума одобрила проект о вычете по НДФЛ при тратах на спорт

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги.

В случае окончательного принятия закона такой вычет будет предоставляться с января 2022 года на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включённых в соответствующий список.

Его сформирует Минспорта на основании данных, которые предоставят регионы.

Отмечается, что вычет будет предоставляться в размере фактически произведённых расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала в беседе с Inforeactor идею ввести вычет по НДФЛ для граждан, занимающихся физкультурой и спортом.