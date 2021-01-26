Госдума одобрила проект о вычете по НДФЛ при тратах на спорт

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Госдума приняла в первом чтении законопроекты о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги.
Госдума одобрила проект о вычете по НДФЛ при тратах на спорт
  • РИА Новости

В случае окончательного принятия закона такой вычет будет предоставляться с января 2022 года на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включённых в соответствующий список.

Его сформирует Минспорта на основании данных, которые предоставят регионы.

Отмечается, что вычет будет предоставляться в размере фактически произведённых расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала в беседе с Inforeactor идею ввести вычет по НДФЛ для граждан, занимающихся физкультурой и спортом.

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