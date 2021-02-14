Шесть рабочих дней и три выходных: Роструд напомнил о длинной рабочей неделе

Россиян ожидает единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя. Суббота, 20 февраля, станет последним трудовым днём недели, после чего будут длинные выходные — с 21 по 23 февраля включительно. Следующий продолжительный период отдыха ожидает россиян с 6 по 8 марта. Вслед за этими выходными будет четырёхдневная рабочая неделя. В общей сложности в 2021 году насчитывается 30 праздничных дней, напомнили в Роструде.

В Роструде напомнили, что с 15 по 20 февраля будет единственная в нынешнем году шестидневная рабочая неделя.

Шестым рабочим днём окажется суббота, 20 февраля. Позднее в производственном календаре будут три выходных — с 21 по 23 февраля включительно. Оставшаяся часть рабочей недели будет трёхдневной — с 24 по 26 февраля.

По информации Роструда, в 2021 году россиян в общей сложности ждёт 30 праздничных дней. Всего в 2021 году 365 календарных дней, при этом рабочих — 247, праздничных и выходных — 118.

Кроме того, В 2021 году предусмотрен ряд переносов выходных дней, в частности, с субботы 2 января на пятницу 5 ноября, с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря и с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

Следующие продолжительные выходные будут в марте. В частности, в этом месяце будет четырёхдневная рабочая неделя (с 9 по 12-е): в связи с празднованием Международного женского дня нерабочими объявлены суббота, воскресенье и понедельник (6—8 марта).

В мае российские граждане будут дважды работать по сокращённой рабочей неделе — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Это связано с празднованиями Дня весны и труда (с 1 по 3 мая) и Дня Победы (с 8 по 10 мая).

В следующем месяце, июне, четырёхдневная рабочая неделя будет с 15 по 18 июня (вторник — пятница), поскольку с 12 по 14 июня у россиян будет три выходных по случаю Дня России.

Также трёхдневная рабочая неделя ожидает россиян с 1 по 3 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, а также переносом одного из январских праздников на 5 ноября.

Заключительная в 2021 году сокращённая рабочая неделя в России будет с 27 по 30 декабря. Это связано с тем, что 31 декабря (пятница) объявлен выходным днём постановлением правительства РФ.

Напомним, что в 2020 году 31 декабря не был объявлен выходным днём на федеральном уровне, однако власти всех субъектов РФ приняли соответствующее решение после рекомендации со стороны президента Владимира Путина.

Предложение сделать 31 декабря выходным адресовали Путину в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по нацпроектам 23 декабря. Путин согласился с инициативой. Вместе с тем президент отметил, что на федеральном уровне пока невозможно объявить последний день уходящего года выходным. В этой связи он порекомендовал субъектам принять соответствующее решение.

Позднее министр труда и соцзащиты Антон Котяков рассказал, что Минтруд разработает необходимые поправки к Трудовому кодексу, чтобы сделать 31 декабря нерабочим днём.

«В соответствии с поручением президента мы в 2021 году разработаем поправки к Трудовому кодексу, которые позволят сделать 31 декабря выходным днём», — приводит его слова Интерфакс.

Котяков добавил, что «такое решение по 2021 году уже принято», напомнив о постановлении правительства.

Условия труда в морозы

В январе Роструд напомнил работодателям о необходимости исполнения норм трудового законодательства и организации труда в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях.

В ведомстве обратили внимание, что работодателю необходимо оценить риск воздействия на работников холодных температур и для его снижения принять меры, изложенные в методических рекомендациях «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях». Этот документ утверждён Главным государственным санитарным врачом РФ.

АГН «Москва»

В рекомендациях указано, что к работе на холоде допускаются работники, не имеющие каких-либо медицинских противопоказаний для работы на морозе. Кроме того, они должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты, которые соответствуют климатическим условиям.

Наряду с этим для работников, чей труд проходит на улице или в неотапливаемых помещениях, должен быть предусмотрен перерыв для обогрева. При этом подобные паузы обязательно включаются в рабочее время и подлежат оплате.

Отмечается, что температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне +21...+25 °C. Эти помещения также следует оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп.

В ведомстве подчеркнули, что бездействие работодателя в вопросе управления профессиональными рисками влечёт административную ответственность. Если бездействие работодателя приведёт к причинению вреда здоровья работника, должностным лицам может грозить ответственность вплоть до уголовной.