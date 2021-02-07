Врач дала рекомендации по питанию в рабочие дни

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Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова дала рекомендации по питанию в рабочие дни.
Врач дала рекомендации по питанию в рабочие дни
  • Pixabay

«Завтрак должен быть богат белками и жирами. Идеальный завтрак — это омлет с овощами и зеленью или яичница с цельнозерновым тостом. Хорошим завтраком станут каши из геркулесовой, перловой или гречневой крупы, употребляйте их с небольшим количеством овощей», — заявила она в беседе с Nation News.

Эксперт призвала не завтракать кашами быстрого приготовления, которые содержат много сахара и способствуют быстрому набору веса.

Также Евдокимова посоветовала избегать частых чаепитий со сладостями на работе. По её словам, сладкое можно заменить орехами.

«Не забывайте про питьевой режим», — рекомендует она.

На ужин эксперт советует рыбу и замороженные овощные смеси, приготовленные в пароварке.

Ранее диетолог Нурия Дианова в беседе с телеканалом «360» дала рекомендации по приёму витаминов в конце зимы.

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