Диетолог дала рекомендации по приёму витаминов в конце зимы

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Диетолог Нурия Дианова дала рекомендации по приёму витаминов в конце зимы.
Диетолог дала рекомендации по приёму витаминов в конце зимы
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

В беседе с телеканалом «360» она выразила мнение, что начинать следует с минимального обследования. Тогда станет ясно, что действительно нужно добавить в рацион.

«Максимум, что имеет смысл, — принять курсом комплекс витаминов в надежде компенсировать небольшой их недостаток. Принимать постоянно не стоит, но сейчас, когда в продуктах меньше полезных веществ, можно попробовать. Пару месяцев — чтобы повысить сопротивляемость организма», — заявила Дианова.

По её словам, после зимы все устали, накапливается отсутствие солнца, людям не хватает витаминов.

Вместе с тем эксперт предостерегла от самолечения.

«Витамины — это огромный рынок продукции, но доказанных, значимых с точки зрения медицины результатов не получено», — сказала она.

Ранее Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.

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