В кабмине рассказали о работе службы «122» в праздники

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал о работе службы «122» в праздники.

«Мы видим в ряде регионов снижение количества звонков в праздничные дни по сравнению с рабочей неделей декабря, что сказалось на общей картине потока обращений по стране», — цитирует РИА Новости Чернышенко.

По его словам, к примеру, в Москве в последнюю неделю новогодних праздников поступило 27,5 тыс. звонков, что в два раза меньше, чем неделей ранее, в Пензенской области за аналогичный период число обращений сократилось на 22%, в Московской области — на 3%.

Вместе с тем, как отметил Чернышенко, в некоторых регионах, наоборот, наблюдалось увеличение числа обращений на этот номер. Так, в Санкт-Петербурге количество обращений на номер увеличилось на 42%, в Курганской области — на 16%.

Согласно данным на 11 января, в России за сутки выявили 23 315 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных в стране случаев инфицирования COVID-19 возросло до 3 425 269.

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