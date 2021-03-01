Горбачёв прокомментировал потенциал российской науки
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«Хорошо, что российская наука показала свой потенциал. Это меня очень обрадовало», — цитирует РИА Новости Горбачёва.
По его словам, на данный момент важно победить пандемию общими усилиями, без политических игр и интриг.
Ранее Александр Горелов, врач-инфекционист, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, заявил, что около 6% россиян на данный момент имеют иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19.