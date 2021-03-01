Горбачёв прокомментировал потенциал российской науки

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Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что рад, что российская наука показала свой потенциал в борьбе с коронавирусом.
Горбачёв прокомментировал потенциал российской науки
  • © РИА Новости

«Хорошо, что российская наука показала свой потенциал. Это меня очень обрадовало», — цитирует РИА Новости Горбачёва.

По его словам, на данный момент важно победить пандемию общими усилиями, без политических игр и интриг.

Ранее Александр Горелов, врач-инфекционист, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, заявил, что около 6% россиян на данный момент имеют иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19.

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