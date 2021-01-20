Горбачёв прокомментировал отношения России и США

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Первый президент СССР Михаил Горбачёв в интервью ТАСС высказал мнение, что руководству России и США следует систематически обсуждать региональные проблемы.
Горбачёв прокомментировал отношения России и США
  • © REUTERS/Sergei Karpukhin

«Сейчас надо поставить обсуждение региональных проблем на постоянную, систематическую основу. Думаю, можно было бы договориться об определённых правилах игры и потом уже смотреть, соблюдаются ли они. Если не соблюдаются — откровенно говорить об этом, обсуждать, что не так, в чём проблема», — сказал Горбачёв.

По его словам, сложившиеся противоречия нужно решать методами дипломатии.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва готова к нормальному, взаимоуважительному диалогу с Вашингтоном при президентстве Джо Байдена.

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