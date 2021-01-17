Захарова заявила о готовности России к нормальному диалогу с США
- Reuters
Она отметила, что российская сторона не прогнозирует улучшения отношений с США при новой администрации.
«Мы открыты к нормальному, взаимоуважительному диалогу», — цитирует её РИА Новости.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова к восстановлению сотрудничества с Вашингтоном в различных областях, но, по его мнению, отношения между странами в ближайшие годы останутся крайне холодными.