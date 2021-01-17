Захарова заявила о готовности России к нормальному диалогу с США

Короткая ссылка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что Москва готова к нормальному, взаимоуважительному диалогу с Вашингтоном при президентстве Джо Байдена.
Захарова заявила о готовности России к нормальному диалогу с США
  • Reuters

Она отметила, что российская сторона не прогнозирует улучшения отношений с США при новой администрации.

«Мы открыты к нормальному, взаимоуважительному диалогу», — цитирует её РИА Новости.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова к восстановлению сотрудничества с Вашингтоном в различных областях, но, по его мнению, отношения между странами в ближайшие годы останутся крайне холодными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить