Захарова заявила о готовности России к нормальному диалогу с США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что Москва готова к нормальному, взаимоуважительному диалогу с Вашингтоном при президентстве Джо Байдена.

Она отметила, что российская сторона не прогнозирует улучшения отношений с США при новой администрации.

«Мы открыты к нормальному, взаимоуважительному диалогу», — цитирует её РИА Новости.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова к восстановлению сотрудничества с Вашингтоном в различных областях, но, по его мнению, отношения между странами в ближайшие годы останутся крайне холодными.