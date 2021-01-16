Медведев спрогнозировал будущие отношения России и США

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к восстановлению сотрудничества с США в различных областях, но, по его мнению, отношения между странами в ближайшие годы останутся крайне холодными. Об этом он написал в своей статье для ТАСС.

По его словам, все последние годы траектория российско-американских отношений «уверенно идёт по нисходящей, кто бы ни находился во главе Белого дома».

Он напомнил, что администрация действующего президента США Дональда Трампа планомерно усиливала системное противостояние с Россией и продолжала проводить санкционную политику, желая в том числе вытеснить российскую сторону с энергетических рынков. Медведев отметил, что это происходило на фоне того, что Трамп постоянно говорил о желании «поладить с Россией».

Также Медведев добавил, что избранный президент Соединённых Штатов Джо Байден «пока и вовсе не сказал ничего позитивного в адрес России». По словам Медведева, риторика Байдена всегда была «откровенно недружественной, резкой, даже агрессивной».

«Россия же готова к работе с любым президентом США, готова к восстановлению сотрудничества в самых разных областях. Однако вряд ли можно ожидать встречных шагов от новой американской администрации. В ближайшие годы наши отношения, по всей видимости, останутся крайне холодными», — заявил он.

При этом Медведев заявил, что в России сейчас не ждут от США ничего, кроме продолжения жёсткой антироссийской политики.

Также Медведев отметил, что выборы в США могут стать триггером очень существенных изменений в мировом экономическом развитии и оказать серьёзное влияние на глобальную систему безопасности.