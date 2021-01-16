Медведев спрогнозировал будущие отношения России и США
- РИА Новости
По его словам, все последние годы траектория российско-американских отношений «уверенно идёт по нисходящей, кто бы ни находился во главе Белого дома».
Он напомнил, что администрация действующего президента США Дональда Трампа планомерно усиливала системное противостояние с Россией и продолжала проводить санкционную политику, желая в том числе вытеснить российскую сторону с энергетических рынков. Медведев отметил, что это происходило на фоне того, что Трамп постоянно говорил о желании «поладить с Россией».
Также Медведев добавил, что избранный президент Соединённых Штатов Джо Байден «пока и вовсе не сказал ничего позитивного в адрес России». По словам Медведева, риторика Байдена всегда была «откровенно недружественной, резкой, даже агрессивной».
«Россия же готова к работе с любым президентом США, готова к восстановлению сотрудничества в самых разных областях. Однако вряд ли можно ожидать встречных шагов от новой американской администрации. В ближайшие годы наши отношения, по всей видимости, останутся крайне холодными», — заявил он.
При этом Медведев заявил, что в России сейчас не ждут от США ничего, кроме продолжения жёсткой антироссийской политики.
Также Медведев отметил, что выборы в США могут стать триггером очень существенных изменений в мировом экономическом развитии и оказать серьёзное влияние на глобальную систему безопасности.