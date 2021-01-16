Медведев прокомментировал выборы в США

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что выборы в США могут стать триггером очень существенных изменений в мировом экономическом развитии и оказать серьёзное влияние на глобальную систему безопасности.

Об этом он написал в своей статье, опубликованной ТАСС.

По его словам, «едва ли не самая скандальная за всю историю президентская кампания подтвердила, что проблемы в электоральной системе США носят системный характер».

«Выборы в этой стране, особенно когда власть переходит от одной политической силы к другой, могут стать триггером очень существенных изменений в мировом экономическом развитии, оказать серьёзное влияние на сложившиеся институты международного права и глобальную систему безопасности», — сказал Медведев.

Он отметил, что всему миру становится неудобно работать с США, поскольку они становятся «непредсказуемым партнёром».

Медведев считает, что было бы неплохо, если бы американский политический истеблишмент осознал эту ответственность.

Также зампред Совбеза России заявил, что соцсети начали против действующего президента США Дональда Трампа информационную войну без правил, заблокировав его аккаунты.