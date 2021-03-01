В Роспотребнадзоре оценили число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Около 6% россиян на данный момент имеют иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19. С таким заявлением выступил врач-инфекционист, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов,

Он отметил, что в России около 4,2 млн человек переболело коронавирусом и ещё примерно 4 млн получили прививку от COVID-19.

«То есть иммунная защита есть сейчас у 8-9 млн человек. От 146 млн (численности населения России. — RT) — лишь 5,7-6%. А мы говорим о базисном уровне — 70%», — приводит «Российская газета» слова Горелова.

Специалист не считает ситуацию с COVID-19 в мире позитивной.

«Переболевших 110 млн, от всего населения планеты процент мизерный. Так что ожидать, что эпидемия скоро закончится, не приходится», — сказал врач.

Ранее специалисты из Медицинского университета в Инсбруке в ходе исследования установили, что у переболевших коронавирусом людей иммунитет к COVID-19 сохраняется долгое время.