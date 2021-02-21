Австрийские учёные сообщили о сроках сохранения иммунитета к COVID-19

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Специалисты из Медицинского университета в Инсбруке в ходе исследования установили, что у людей, переболевших коронавирусом, иммунитет к COVID-19 сохраняется долгое время.
Австрийские учёные сообщили о сроках сохранения иммунитета к COVID-19
  • © REUTERS/Lisi Niesner

Как сообщил канал Euronews, учёные провели крупное исследование на горнолыжном курорте Ишгль, где в прошлом году произошла вспышка коронавируса.

Отмечается, что у 90% людей, которые заболели коронавирусом в апреле, антитела сохранялись ещё в ноябре. 

По мнению учёных, их исследование поможет ответить на вопрос о длительности сохранения иммунитета после перенесённого коронавируса.

«То, что мы обнаружили, сильно коррелирует с выводами нескольких других вышедших исследований, например, в Англии несколько недель назад, которые показали, что 88% людей всё ещё имеют иммунитет через шесть месяцев», — заявила руководитель исследования Вегена Борена.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что некоторые люди, привитые от коронавирусной инфекции, могут быть бессимптомными распространителями коронавируса.

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