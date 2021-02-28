В России за сутки зафиксировано 11 359 новых случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировано 11 359 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 4 246 079 случаев COVID-19, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки умерли 379 пациентов с коронавирусом. Общее число зарегистрированных в стране летальных случаев, связанных с COVID-19, составило 86 122.

Ещё 12 391 заболевший вылечился от коронавируса. За время пандемии выздоровели 3 811 797 пациентов.

Накануне в России коронавирус выявили у 11 534 человек, от последствий COVID-19 скончались 439 пациентов, вылечились 16 020 заболевших.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия рассказала о последствиях перенесённого коронавируса.

Анатолий Альтштейн, профессор-вирусолог, доктор медицинских наук, сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в беседе с kp.ru оценил прогноз Всемирной организации здравоохранения по срокам завершения пандемии.