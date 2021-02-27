Врач рассказала о мультисистемном воспалительном синдроме у переболевших COVID-19
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«Это, скажем, комплекс проблем, который связан с аутоиммунной агрессией организма самого к себе. С поражением разных органов-мишеней. Это могут быть и почки, это может быть и сердце. Очень много миокардитов, которые впоследствии могут привести к тяжёлым заболеваниям сердца», — сказала она в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия.
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В октябре 2020 года сообщалось, что острый воспалительный синдром, который ранее регистрировали у детей и связывали его с COVID-19, нашли у взрослых.