Врач рассказала о мультисистемном воспалительном синдроме у переболевших COVID-19

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Главврач ГКБ №52 Марьяна Лысенко объяснила, что такое мультисистемный воспалительный синдром, который может появиться у переболевших коронавирусом.
Врач рассказала о мультисистемном воспалительном синдроме у переболевших COVID-19
  • Pixabay

«Это, скажем, комплекс проблем, который связан с аутоиммунной агрессией организма самого к себе. С поражением разных органов-мишеней. Это могут быть и почки, это может быть и сердце. Очень много миокардитов, которые впоследствии могут привести к тяжёлым заболеваниям сердца», — сказала она в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия.

  • ЛЫСЕНКО О ПОСТКОВИДЕ

В октябре 2020 года сообщалось, что острый воспалительный синдром, который ранее регистрировали у детей и связывали его с COVID-19, нашли у взрослых.

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