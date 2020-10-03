Учёные из США нашли опасное последствие коронавируса
- Reuters
Отмечается, что у выздоровевших от коронавируса взрослых может развиться воспалительный синдром MIS-A, который является осложнением коронавируса у детей и подростков.
«С июня 2020 года было опубликовано несколько отчётов, в которых сообщается о подобном мультисистемном воспалительном синдроме у взрослых (MIS-A)», — говорится в сообщении.
Как пишет РИА Новости, у заболевших, не имевших острых респираторных заболеваний, возникали проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом, в частности аритмии и боли в животе.
В сентябре эволюционный биолог Георгий Базыкин в беседе с kp.ru рассказал о мутациях коронавируса.