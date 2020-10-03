Учёные из США нашли опасное последствие коронавируса

Короткая ссылка
Острый воспалительный синдром, который ранее регистрировали у детей и связывали его с COVID-19, нашли у взрослых. Об этом свидетельствуют данные центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Учёные из США нашли опасное последствие коронавируса
  • Reuters

Отмечается, что у выздоровевших от коронавируса взрослых может развиться воспалительный синдром MIS-A, который является осложнением коронавируса у детей и подростков.

«С июня 2020 года было опубликовано несколько отчётов, в которых сообщается о подобном мультисистемном воспалительном синдроме у взрослых (MIS-A)», — говорится в сообщении.

Как пишет РИА Новости, у заболевших, не имевших острых респираторных заболеваний, возникали проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом, в частности аритмии и боли в животе.

В сентябре эволюционный биолог Георгий Базыкин в беседе с kp.ru рассказал о мутациях коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить