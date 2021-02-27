В России за сутки коронавирус выявили ещё у 11 534 человек
- AFP
За сутки в России умерли 439 пациентов с COVID-19, за всё время — 85 743. Ещё 16 020 человек вылечились от коронавируса. Всего за время пандемии коронавирусом переболели 3 799 406 человек.
Накануне в России зарегистрировали 11 086 случаев коронавируса.
Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией улучшается, но пока далека от идеальной, что несёт определённые риски для здоровья людей.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал очень взвешенно подходить к вопросу о снятии ограничений, несмотря на ежедневное снижение числа случаев COVID-19.
Глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.