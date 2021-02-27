В России за сутки коронавирус выявили ещё у 11 534 человек

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 11 534 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 234 720, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в России умерли 439 пациентов с COVID-19, за всё время — 85 743. Ещё 16 020 человек вылечились от коронавируса. Всего за время пандемии коронавирусом переболели 3 799 406 человек.

Накануне в России зарегистрировали 11 086 случаев коронавируса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией улучшается, но пока далека от идеальной, что несёт определённые риски для здоровья людей.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал очень взвешенно подходить к вопросу о снятии ограничений, несмотря на ежедневное снижение числа случаев COVID-19.

Глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.