Мурашко призвал очень взвешенно подходить к снятию антиковидных мер

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами призвал очень взвешенно подходить к вопросу о снятии введённых из-за коронавирусной инфекции ограничений, несмотря на ежедневное снижение числа случаев COVID-19.
Мурашко призвал очень взвешенно подходить к снятию антиковидных мер
  • РИА Новости

Министр подчеркнул, что в России продолжается эпидемический процесс.

«Для защиты жизни и здоровья граждан в регионах важно в соответствии с эпидобстановкой сохранять противоэпидемические мероприятия. При этом необходимо очень взвешенно подходить к принятию решений о снятии противоэпидемических ограничений», — цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее агентство «Крыминформ» передавало, что глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал снятие оставшихся коронавирусных ограничений на полуострове к 1 марта при сохранении благоприятной эпидобстановки.

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