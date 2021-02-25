Мурашко призвал очень взвешенно подходить к снятию антиковидных мер
- РИА Новости
Министр подчеркнул, что в России продолжается эпидемический процесс.
«Для защиты жизни и здоровья граждан в регионах важно в соответствии с эпидобстановкой сохранять противоэпидемические мероприятия. При этом необходимо очень взвешенно подходить к принятию решений о снятии противоэпидемических ограничений», — цитирует Мурашко ТАСС.
Ранее агентство «Крыминформ» передавало, что глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал снятие оставшихся коронавирусных ограничений на полуострове к 1 марта при сохранении благоприятной эпидобстановки.