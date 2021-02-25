Мурашко призвал очень взвешенно подходить к снятию антиковидных мер

Глава Минздрава России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами призвал очень взвешенно подходить к вопросу о снятии введённых из-за коронавирусной инфекции ограничений, несмотря на ежедневное снижение числа случаев COVID-19.

Министр подчеркнул, что в России продолжается эпидемический процесс.

«Для защиты жизни и здоровья граждан в регионах важно в соответствии с эпидобстановкой сохранять противоэпидемические мероприятия. При этом необходимо очень взвешенно подходить к принятию решений о снятии противоэпидемических ограничений», — цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее агентство «Крыминформ» передавало, что глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал снятие оставшихся коронавирусных ограничений на полуострове к 1 марта при сохранении благоприятной эпидобстановки.