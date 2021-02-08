Воробьёв рассказал о снятии ограничений по коронавирусу в Подмосковье

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В Подмосковье перестают действовать практически все коронавирусные ограничения, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв на совещании с зампредами правительства области.
Воробьёв рассказал о снятии ограничений по коронавирусу в Подмосковье
  • © Пресс-служба правительства Московской области

Об этом информирует телеканал «360».

«По сути, все ограничения сняты, на массовые мероприятия остались ограничения. Но на трибунах спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определённых современных стандартов. Поэтому мы, по сути, переходим в обычный, штатный режим работы», — сказал Андрей Воробьёв.

Ранее кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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