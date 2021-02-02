В Мурманской области отменена часть связанных с COVID-19 ограничений
- Reuters
Об этом сообщается на сайте оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом.
«С учётом предложений главного санитарного врача по Мурманской области региональным правительством принято решение об ослаблении ограничительных мер для граждан и организаций (соответствующее постановление правительства Мурманской области в ближайшее время будет опубликовано на официальном портале)», — говорится в сообщении.
Согласно данным на 2 февраля, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 16 643 человек. Общее число зарегистрированных на территории страны случаев COVID-19 увеличилось до 3 884 730.