В Мурманской области отменена часть связанных с COVID-19 ограничений

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на заседании оперативного штаба сообщил о снятии ряда ограничений, введённых ранее из-за пандемии COVID-19.
В Мурманской области отменена часть связанных с COVID-19 ограничений
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом.

«С учётом предложений главного санитарного врача по Мурманской области региональным правительством принято решение об ослаблении ограничительных мер для граждан и организаций (соответствующее постановление правительства Мурманской области в ближайшее время будет опубликовано на официальном портале)», — говорится в сообщении.

Согласно данным на 2 февраля, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 16 643 человек. Общее число зарегистрированных на территории страны случаев COVID-19 увеличилось до 3 884 730. 

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