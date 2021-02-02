В России выявили 16 643 случая коронавируса за сутки
- РИА Новости
За сутки в России умерли 539 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 74 158.
Выздоровели за последние 24 часа 22 372 человека. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 340 545.
Накануне в России зарегистрировали 17 648 новых случаев заболевания коронавирусом и 437 летальных исходов, связанных с COVID-19. Выписали 18 169 пациентов.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, ситуация с распространением коронавируса вызывает умеренный оптимизм.