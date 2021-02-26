В Минздраве рассказали о ходе кампании по вакцинации от COVID-19 в России
- AFP
Об этом он сообщил в ходе научно-практической конференции «Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения».
«Прививки получили почти 4 млн человек», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что в России отмечается выраженная тенденция к снижению числа новых случаев коронавируса.
Глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.