В Минздраве рассказали о ходе кампании по вакцинации от COVID-19 в России

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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико заявил, что прививки от коронавируса в стране сделали почти 4 млн человек.
В Минздраве рассказали о ходе кампании по вакцинации от COVID-19 в России
  • AFP

Об этом он сообщил в ходе научно-практической конференции «Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения».

«Прививки получили почти 4 млн человек», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в России отмечается выраженная тенденция к снижению числа новых случаев коронавируса.

Глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.

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