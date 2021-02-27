Биолог рассказала о возможных последствиях коронавируса

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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, какие последствия могут быть после перенесённого коронавируса.
Биолог рассказала о возможных последствиях коронавируса
  • РИА Новости

«В какой-то степени это можно назад открутить, и нужно этим заниматься. Конечно же, для молодого человека открутить назад гораздо легче, чем для человека более пожилого. Мужчины страдают больше во время острой фазы. А женщины более склонны отрастить длинный ковидный хвост и потом его за собой тащить. В зависимости от наших конкретных склонностей организма мы получаем то или другое. При этом вирус не делает что-то специфическое, одно для всех, а просто где тонко — там и рвётся», — сказала биолог в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия.

  • АНЧА_БАРАНОВА_ПОСТКОВИД_ЖИЗНЬ_НА_10_ЛЕТ_ВПЕРЁД

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что последствиями заболевания коронавирусом могут быть слабость, быстрая утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания.

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