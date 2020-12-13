Названы последствия заболевания коронавирусом

Короткая ссылка
Последствиями заболевания коронавирусом могут быть слабость, быстрая утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В большинстве случаев после перенесённого ОРВИ человек еще долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость», — цитирует РИА Новости Пшеничную.

По её словам, многие пациенты жалуются на кашель, другие отмечают жжение в груди, головную боль.

Она подчеркнула, что после заболевания существует реабилитационный период.

Ранее генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти в беседе с РИА Новости рассказал, что примерно треть пациентов после выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19 испытывают различные проблемы со здоровьем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить