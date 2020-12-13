Названы последствия заболевания коронавирусом

Последствиями заболевания коронавирусом могут быть слабость, быстрая утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В большинстве случаев после перенесённого ОРВИ человек еще долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость», — цитирует РИА Новости Пшеничную.

По её словам, многие пациенты жалуются на кашель, другие отмечают жжение в груди, головную боль.

Она подчеркнула, что после заболевания существует реабилитационный период.

Ранее генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти в беседе с РИА Новости рассказал, что примерно треть пациентов после выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19 испытывают различные проблемы со здоровьем.