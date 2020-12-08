Врач рассказал о проблемах со здоровьем у вылечившихся от COVID-19

Генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти в беседе с РИА Новости рассказал, что примерно треть пациентов после выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19 испытывают различные проблемы со здоровьем.

Он рассказал, что у тех, кто перенёс COVID-19 в лёгкой форме, наблюдаются слабость и психологические проблемы.

Пациентам, перенёсшим заболевание в тяжёлой форме, нужна амбулаторная реабилитация и восстановление респираторных функций.

«Постепенно мы узнаём о влиянии вируса не только на лёгкие, но и на мозг, почки, печень и сердце. Врачи в этом случае должны иметь в виду, что в последующем у пациента могут развиться осложнения, связанные с этими органами», — сказал итальянский врач.

Специалист добавил, что 15% необходим длительный мониторинг симптомов.

Ранее в ВОЗ заявили, что большая часть населения Земли остаётся восприимчивой к инфицированию коронавирусом.