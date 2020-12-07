ВОЗ: большая часть населения мира остаётся восприимчива к коронавирусу

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что большая часть населения Земли остаётся восприимчивой к инфицированию коронавирусом.
ВОЗ: большая часть населения мира остаётся восприимчива к коронавирусу
  • Reuters

Он отметил, что в мире проведены «сотни исследований» на наличие антител в организме людей и иммунитет к коронавирусу.

«Их результаты ясно говорят нам о том, что большая часть населения мира остаётся восприимчивой к инфицированию», — приводит ТАСС слова главы ВОЗ.

Как ранее заявил Гебрейесус, ВОЗ обеспокоена тем, что новости о продвижении в разработке вакцин от коронавируса вызывают в мире ощущение быстрого завершения пандемии.

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