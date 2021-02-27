В районе взрыва газа в Нижнем Новгороде сняли режим ЧС

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Власти Нижнего Новгорода сняли режим ЧС в Канавинском районе, который был введён после взрыва газа в жилом доме. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
В районе взрыва газа в Нижнем Новгороде сняли режим ЧС
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«С 18:00 27 февраля отменить режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Канавинском районе города Нижнего Новгорода», — говорится в тексте документа.

Контроль за исполнением возложен на первого заместителя главы Нижнего Новгорода Дмитрия Сивохина.

Ранее спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в доме.

Утром 26 февраля на цокольном этаже 12-этажного жилого дома в Нижнем Новгороде произошёл взрыв газа. В результате ЧП пострадали пять человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Ростехнадзоре заявили, что разгерметизация трубы газопровода, проходящей рядом с домом, где произошёл взрыв газа, рассматривается в качестве приоритетной версии ЧП.

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