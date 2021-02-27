Ростехнадзор назвал приоритетную версию ЧП в доме в Нижнем Новгороде

Разгерметизация трубы газопровода, проходящей рядом с домом в Нижнем Новгороде, где произошёл взрыв газа, рассматривается в качестве приоритетной версии случившегося ЧП, сообщили в Волго-Окском управлении Ростехнадзора.

В управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору отметили, что после завершения аварийно-спасательных работ было обнаружено разрушение трубы газопровода, проходящего в 50 м от дома.

«Сформирована комиссия, приступившая к расследованию технических причин аварии. Приоритетно проверяется версия о возгорании газа после разгерметизации трубы газопровода», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее в Нижнем Новгороде завершили разбор завалов на месте взрыва газа в доме.

Утром 26 февраля на цокольном этаже 12-этажного жилого дома в Нижнем Новгороде произошёл взрыв газа. В результате ЧП пострадали пять человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в качестве предварительной причины взрыва в пристройке к дому в Нижнем Новгороде назвал утечку газа.