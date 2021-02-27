Ростехнадзор назвал приоритетную версию ЧП в доме в Нижнем Новгороде

Короткая ссылка
Разгерметизация трубы газопровода, проходящей рядом с домом в Нижнем Новгороде, где произошёл взрыв газа, рассматривается в качестве приоритетной версии случившегося ЧП, сообщили в Волго-Окском управлении Ростехнадзора.
Ростехнадзор назвал приоритетную версию ЧП в доме в Нижнем Новгороде
  • © МЧС РФ / РИА Новости

В управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору отметили, что после завершения аварийно-спасательных работ было обнаружено разрушение трубы газопровода, проходящего в 50 м от дома.

«Сформирована комиссия, приступившая к расследованию технических причин аварии. Приоритетно проверяется версия о возгорании газа после разгерметизации трубы газопровода», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее в Нижнем Новгороде завершили разбор завалов на месте взрыва газа в доме.

Утром 26 февраля на цокольном этаже 12-этажного жилого дома в Нижнем Новгороде произошёл взрыв газа. В результате ЧП пострадали пять человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в качестве предварительной причины взрыва в пристройке к дому в Нижнем Новгороде назвал утечку газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить