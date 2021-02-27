В Нижнем Новгороде завершили разбор завалов на месте взрыва газа в доме

Разбор завалов после взрыва газа в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде завершён, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«На месте уже разобраны завалы, вывезено более 20 КамАЗов», — сказал глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, жители смогут вернуться в свои квартиры вечером в субботу. Такое решение приняли эксперты: взрыв не повредил несущие конструкции.

Как проинформировали власти, режим ЧС планируется снять в 18:00 27 февраля.

Утром 26 февраля на цокольном этаже 12-этажного жилого дома в Нижнем Новгороде произошёл взрыв газа. В результате ЧП пострадали пять человек.

Из трёх госпитализированных двое направлены на амбулаторное лечение, в настоящее время в больнице находится женщина, получившая ожоги 35% тела.