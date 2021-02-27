В Нижнем Новгороде завершили разбор завалов на месте взрыва газа в доме
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«На месте уже разобраны завалы, вывезено более 20 КамАЗов», — сказал глава города Юрий Шалабаев.
По его словам, жители смогут вернуться в свои квартиры вечером в субботу. Такое решение приняли эксперты: взрыв не повредил несущие конструкции.
Как проинформировали власти, режим ЧС планируется снять в 18:00 27 февраля.
Утром 26 февраля на цокольном этаже 12-этажного жилого дома в Нижнем Новгороде произошёл взрыв газа. В результате ЧП пострадали пять человек.
Из трёх госпитализированных двое направлены на амбулаторное лечение, в настоящее время в больнице находится женщина, получившая ожоги 35% тела.