Диетолог дала рекомендации по питанию во время Масленицы

Диетолог Маргарита Королёва дала рекомендации по питанию во время Масленицы.

«Отдать предпочтение лучше муке льняной, гречневой, черёмуховой и массе других ингредиентов, которые могут стать основой для выпечки. Обязательно — чтобы это не была пшеничная мука с большим количеством глютеновых компонентов», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, сметану можно заменить на домашние джемы из натуральных ягод.

В качестве начинки Королёва советует использовать овощи или кисло-сладкие свежезамороженные ягоды.

«Самое главное — в основе должно быть натуральное питание с приоритетным количеством овощей, салатов с большим составом растительных волокон, чтобы поддерживать работу кишечника», — пояснила она.

Как добавила эксперт, дополнить рацион можно рыбой.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.