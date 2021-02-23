Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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Во Владимирской области зарегистрировали 133 случая COVID-19 за сутки. Выздоровел 131 человек.
Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на администрацию региона.

Общее число заболевших достигло 26 777, из них выписаны 23 792.

Также стало известно, что в Мурманской области за сутки выявили 96 случаев COVID-19, передаёт Nord-News со ссылкой на оперштаб региона.

Общее число подтверждённых случаев коронавируса составляет 46 322. Выздоровели за всё время 44 257 человек.

На лечении находятся 1140 пациентов.

Ранее академик РАМН, руководитель отдела Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский дал прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

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