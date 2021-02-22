Диетолог дала рекомендации по питанию для граждан старше 50 лет
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«Если мы говорим о средних рекомендациях, то в этом возрасте стоит меньше есть красного мяса. Можно употреблять говядину, свинину, баранину не чаще двух раз в неделю», — заявила она в беседе с Nation News.
По словам специалиста, основные правила — это интервальность между приёмами пищи (не менее четырёх раз в день) и правильное сочетание всех компонентов еды.
В каждый приём пищи рекомендуется включать клетчатку: овощи, зелень, фрукты, сухофрукты. Желательно ограничить потребление соли и сахара.
Соблюдение режима питания поможет правильно усваиваться еде, а организму — работать без лишней нагрузки, отметила эксперт.
Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.