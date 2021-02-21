В России зарегистрировали тест для выявления мутаций коронавируса

В России зарегистрировали первую тест-систему для определения мутаций, характерных для британского штамма коронавируса. Об этом заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

«Росздравнадзором зарегистрирована первая в России тест-система для определения двух мутаций, характерных для британского штамма коронавируса SARS-CoV-2», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Самойлова подчеркнула, что созданный препарат показал высокую эффективность и точность определения результатов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в эфире телеканала «Россия 1», что на сегодняшний день британский штамм коронавируса практически не распространяется в России.