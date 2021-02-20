Профессор прокомментировал выявление птичьего гриппа в России

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что у семи работников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп.

«То, что были случаи заражения человека, действительно заставляет очень внимательно к этому процессу отнестись. Сегодня не надо только разжигать какие-то страсти... Нужно очень внимательно за этим наблюдать, чтобы действительно выяснить, имеет ли место возможность передачи этого возбудителя от человека к человеку. Возбудитель может передаваться, но вызывать формирование скрытого инфицирования — это одно дело. Когда он является возбудителем клинических признаков болезни — это уже совсем другое», — заявил Зуев.

Он напомнил о вирусе, который раньше вызывал вспышки, и это, как отметил эксперт, был не вирус птиц, а человека, «в генетический материал которого включался маленький кусочек генетического материала от птичьего вируса».

«Сейчас речь идёт о передаче человеку и вызывании заболевания от вируса именно истинного птичьего гриппа. Будем наблюдать за этим, следить», — добавил собеседник RT.

Как предположил Зуев, данный процесс, пока нет точных молекулярно-биологических сведений, можно объяснить тем, что, по-видимому, у этого возбудителя «прошли какие-то незаметные изменения в структуре генома или в структуре белка, которые позволили ему соединяться с рецепторами клетки человека».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у семи работников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп.

По её словам, новый возбудитель гриппа птиц A (H5N8) способен передаваться от птиц к человеку. Она рассказала, что вирус преодолел межвидовой барьер.

При этом Попова подчеркнула, что от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передаётся.