«Норникель» не будет оспаривать решение суда о взыскании 146 млрд рублей

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Компания «Норникель» решила не обжаловать решение суда о компенсации ущерба в размере 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске.
«Норникель» не будет оспаривать решение суда о взыскании 146 млрд рублей
  • © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края

«После тщательного рассмотрения мотивировочной части решения и оценки перспектив обжалования было принято решение об исполнении решения суда», — говорится на сайте компании.

В начале февраля суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. Глава компании Владимир Потанин назвал решение суда уроком для «Норникеля», а также сигналом для всего бизнес-сообщества.

Возмещение ущерба будет проходить за счёт сокращения прибыли и снижения дивидендов компании.

Авария с разливом топлива на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошла 29 мая 2020 года.

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