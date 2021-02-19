«Норникель» не будет оспаривать решение суда о взыскании 146 млрд рублей

Компания «Норникель» решила не обжаловать решение суда о компенсации ущерба в размере 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске.

«После тщательного рассмотрения мотивировочной части решения и оценки перспектив обжалования было принято решение об исполнении решения суда», — говорится на сайте компании.

В начале февраля суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. Глава компании Владимир Потанин назвал решение суда уроком для «Норникеля», а также сигналом для всего бизнес-сообщества.

Возмещение ущерба будет проходить за счёт сокращения прибыли и снижения дивидендов компании.

Авария с разливом топлива на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошла 29 мая 2020 года.