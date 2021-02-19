Эксперт рассказал о характеристиках качественного сыра

Короткая ссылка
Бренд-шеф компании «Едим как дома» Антон Прокофьев рассказал, от чего зависит качество сыра, и пояснил, почему в России трудно найти высококачественный продукт.
Эксперт рассказал о характеристиках качественного сыра
  • РИА Новости

«У нас порядка 70% — это сырный продукт. В нём не должно быть растительных жиров совсем. Никогда. Я ещё могу посетовать на то, что перекрыли поставки нормальных сыров, а наше сыроделие всегда было в зачаточном состоянии. Качественных сыров на Руси не делали никогда», — заявил эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Прокофьев назвал причину низкого качества кисломолочных продуктов.

«Беда в том, что у нас мало молока, и это молоко с достаточно низкими содержанием кальция и жирностью. У нас вообще проблема с пригодным для сыроделия молоком. И у нас мало где сыр производится из того же молока, которое выдаивается по месту производства», — сказал Прокофьев.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить