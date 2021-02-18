В Госдуме оценили идею ввести в России новый праздничный день

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение учредить 7 апреля День здорового образа жизни.
В Госдуме оценили идею ввести в России новый праздничный день
  • РИА Новости

«На самом деле сегодня государством достаточно много делается, в том числе через комфортную городскую среду: площадки для воркаута, когда можно просто выйти во двор и без дополнительных затрат заниматься спортом», — отметила депутат.

Бессараб также напомнила о рассмотрении законопроекта о налоговом вычете на фитнес. 

Кроме того, она добавила, что в регионах достаточно часто объявляются марафонские забеги, к занятиям спортом привлекают молодёжь и людей старшего поколения.

«Мне кажется, что ограничиваться одним днём — достаточно мало будет, но как сама идея — хорошая, мне кажется, что она просто требует дополнительной проработки», — заключила парламентарий.

Ранее член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил учредить 7 апреля День здорового образа жизни.

Подробнее — в материале RT.

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