В Совфеде прокомментировали законопроект о налоговом вычете на фитнес

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко прокомментировала законопроект о налоговом вычете на фитнес.

«Высказываются предположения, что ко второму чтению законопроекта в Госдуме необходимо расширить перечень участников рынка, который будет сформирован правительством, за счёт индивидуальных предпринимателей и самозанятых», — заявила она в беседе с НСН.

Как отметила Кусайко, проект вводит понятие «физкультурно-оздоровительная услуга», которая означает работу организации независимо от её организационно-правовой формы.

По словам сенатора, также прорабатывается вопрос о расширении перечня услуг, которые могут быть признаны физкультурно-оздоровительными.

Ранее адвокат, управляющий партнёр юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал законопроект о налоговом вычете на фитнес для россиян.