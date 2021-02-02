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В Совфеде прокомментировали законопроект о налоговом вычете на фитнес

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко прокомментировала законопроект о налоговом вычете на фитнес.
В Совфеде прокомментировали законопроект о налоговом вычете на фитнес
  • Reuters

«Высказываются предположения, что ко второму чтению законопроекта в Госдуме необходимо расширить перечень участников рынка, который будет сформирован правительством, за счёт индивидуальных предпринимателей и самозанятых», — заявила она в беседе с НСН.

Как отметила Кусайко, проект вводит понятие «физкультурно-оздоровительная услуга», которая означает работу организации независимо от её организационно-правовой формы.

По словам сенатора, также прорабатывается вопрос о расширении перечня услуг, которые могут быть признаны физкультурно-оздоровительными.

Ранее адвокат, управляющий партнёр юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал законопроект о налоговом вычете на фитнес для россиян.

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