Володин оценил преимущества единой цифровой платформы занятости
- РИА Новости
Об этом сообщают «Дни.ру».
«Создание единой цифровой платформы в сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит для работодателей поиск персонала, позволит снять межрегиональные барьеры и максимально приблизит всю систему к нуждам людей», — сказал Володин.
По его словам, пандемия показала, насколько важно развивать электронный формат госуслуг.
Как отметил спикер, это серьёзный шаг к формированию единого открытого и прозрачного рынка труда, передаёт ФАН со ссылкой на пресс-службу Госдумы.
Володин добавил, что новеллу обсудят с работодателями, профсоюзами и экспертами.
Ранее кандидат экономических наук Денис Каминский оценил влияние пандемии на рынок труда в России.