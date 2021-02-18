Володин оценил преимущества единой цифровой платформы занятости

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В Госдуму внесли законопроект о создании общероссийской цифровой платформы занятости. Новая система поможет найти работу и снять межрегиональные барьеры, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, который является одним из авторов инициативы.
Володин оценил преимущества единой цифровой платформы занятости
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру».

«Создание единой цифровой платформы в сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит для работодателей поиск персонала, позволит снять межрегиональные барьеры и максимально приблизит всю систему к нуждам людей», — сказал Володин.

По его словам, пандемия показала, насколько важно развивать электронный формат госуслуг.

Как отметил спикер, это серьёзный шаг к формированию единого открытого и прозрачного рынка труда, передаёт ФАН со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Володин добавил, что новеллу обсудят с работодателями, профсоюзами и экспертами.

Ранее кандидат экономических наук Денис Каминский оценил влияние пандемии на рынок труда в России.

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